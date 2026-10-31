2027 год поможет Рыбам не потерять мечту

Сегодня суббота, 31 октября, а это значит, что до Нового года остался 61 день.

Деньги и ежедневный ритм - это то, то поможет Рыбам удержаться на плаву в год Красной Огненной Козы. Первая половина года ознаменуется для знака грамотным планированием и ожиданием, а вторая поможет реализовать намеченные планы.

В личной и деловой сферах важно научиться делегировать и не спешить с принятием решений. Только при таком раскладе появятся время и силы на реализацию творческого потенциала, что жизненно необходимо для Рыб.