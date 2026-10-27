Президент России встретился с главой Ливии

Президент России Владимир Путин встретился с председателем президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи. Российский назвал Ливию давним партнером России в Северной Африке.



"Сегодня у нас хорошая возможность обменяться мнениями по перспективам дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества, рассмотреть наиболее актуальные вопросы международной, региональной повестки дня", — сказал президент России в ходе встречи.



Взаимная торговля России и Ливии продолжает развиваться, отметил Владимир Путин. Глава президентского совета Ливии рассчитывает, что российские нефтяные компании вернутся в страну.



Российский лидер добавил, что страна заинтересована в скорейшем возобновлении полноценной работы российско-ливийской межправительственной комиссии.



Беседа лидеров прошла на полях восьмого саммита Форума стран — экспортеров газа.