Выплаты ко дню бабушек и дедушек предложили ввести в ОП

Государственные выплаты бабушкам и дедушкам, которые воспитывают более трех внуков, предложил ввести заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
"Я считаю, что необходимо сделать выплату тем бабушкам и дедушкам, которые воспитывают более трех внуков", — заявил Гриб.
Отмечать День бабушек и дедушек следует на муниципальном, региональном и федеральном уровнях, добавил замсекретаря ОП РФ.
"Я считаю, что можно сделать такую общественную государственную награду всем нашим бабушкам, дедушкам, кто воспитывает внуков и оказывает большую помощь родителям и государству", — отметил общественный деятель.
День бабушек и дедушек отмечается в России 28 октября.