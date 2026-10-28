Выплаты ко дню бабушек и дедушек предложили ввести в ОП

Государственные выплаты бабушкам и дедушкам, которые воспитывают более трех внуков, предложил ввести заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.



"Я считаю, что необходимо сделать выплату тем бабушкам и дедушкам, которые воспитывают более трех внуков", — заявил Гриб.



Отмечать День бабушек и дедушек следует на муниципальном, региональном и федеральном уровнях, добавил замсекретаря ОП РФ.



"Я считаю, что можно сделать такую общественную государственную награду всем нашим бабушкам, дедушкам, кто воспитывает внуков и оказывает большую помощь родителям и государству", — отметил общественный деятель.



День бабушек и дедушек отмечается в России 28 октября.