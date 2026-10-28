Победивший в Сербии "Студенческий список" не намерен вводить санкции против России

Победившее на парламентских выборах в Сербии движение "Студенческий список" не намерено вводить санкции против России, заявил один из основателей движения Радомир Саичич.



"Как мы и указали в своей программе, "Студенческий список" не выступает за введение санкций против РФ", — отметил он.



По словам Саичича, Сербия сама прошла через санкции и понимает, что они не являются решением проблем.



"Их надо решать в диалоге, путем переговоров и договоренностей, а не санкциями. Поэтому у нас нет намерения вводить санкции против России", — добавил Саичич.



По итогам парламентских выборов в Сербии 25 октября победу одержала оппозиционная гражданская группа "Студенческий список" с результатом 52,54 процента голосов. Коалицию "Объединенная Сербия" экс-президента Александра Вучича поддержали только 39,29 процента избирателей.



Вучич в ночь на понедельник признал поражение своих сторонников и не исключил, что уже весной новые власти страны введут санкции против России.



Представители движения "Сербский список — студенты побеждают" в своей предвыборной программе выступали за сохранение военного нейтралитета Сербии и отказ от санкций в отношении России и каких-либо других государств.