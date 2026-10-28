Трамп анонсировал скорую встречу Путина с Зеленским

Встреча президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского может состояться в скором времени. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп.

По словам президента Соединенных Штатов, в переговорном процессе по мирному урегулированию конфликта на Украине наметился "огромный прогресс", сообщает ТАСС.

С учетом этого, полагает Трамп, можно рассчитывать на скорое проведение личной встречи Путина с Зеленским. При этом никакой конкретики относительно возможных сроков и места такого саммита нет.

Российские власти не раз подчеркивали: встречаться ради самого факта личной встречи нет смысла, необходим предварительный выход на предметные договоренности.

Подтверждая открытость к диалогу и переговорам, Владимир Путин отмечал, что мы не хотим воевать с Украиной, однако воевать хочет киевский режим, который относится к своим гражданам как к расходному материалу.