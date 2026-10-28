Украина и Россия соблюдают соглашение о прекращении огня в Алёшках. Такое заявление сделала первая леди США Мелания Трамп в первый день перемирия на херсонском направлении.

Супруга президента США, принимавшая активное участие в переговорах о перемирии ради эвакуации жителей Алёшек, написала в социальных сетях, что к вечеру 27 октября не зафиксированы нарушения договоренностей: "Обе страны придерживаются своих обязательств в рамках гуманитарной миссии".

После сообщения Мелании Трамп о расширении зоны прекращения огня за пределы Алёшек спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что мир заслуживает больше таких позитивных новостей.

В Кремле при этом уточнили, что включение в зону перемирия окрестностей Алёшек оговаривалось изначально. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что "уже два дня об этом говорят", сообщает ТАСС.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил в комментарии ИС "Вести", что киевский режим несет ответственность за обстрелы и создание невыносимых условий для жизни людей в Алёшках: город фактически взят в осаду с применением современных военных технологий. Однако вину за это укронацисты пытаются свалить на Россию.

Как отметил дипломат, разминирование дорог к Алёшкам Херсонской области займет несколько дней, тем более что украинские боевики до последнего часа перед перемирием продолжали минировать подходы к городу.