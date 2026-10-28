Молодая жена родила Андрею Макаревичу* пятого ребенка

Бессменный лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич* сообщил важную новость. В его семье случилось пополнение.

О том, что у него родился пятый ребенок, певец объявил на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети Facebook. 42-летняя супруга Эйнат Кляйн родила артисту дочь. Как назвали малышку, пока неизвестно. Отметим, что у 72-летнего Андрея Макаревича* от молодой супруги уже подрастает сын Эйтан. Ему четыре года.

Ранее певец признал, что воспитание детей дается ему непросто. Певец прямо назвал наследников спиногрызами и кровососами. Он объяснил, что маленький сын буквально от него не отходит. Отцу приходится много времени проводить с наследником.

Напомним, что у Андрея Макаревича* есть еще трое детей от разных женщин. Старшая, 50-летняя внебрачная дочь Дана, живет в США. В гражданском браке с врачом-косметологом Аллой Голубкиной у артиста родился сын Иван, сейчас ему 39 лет, он стал актером, живет и снимается в России. А в 2000 году пресс-атташе "Машины времени" Анна Рождественская родила от певца дочь Анну.

*Признан иноагентом на территории России

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