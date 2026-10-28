"Они сами создают себе проблемы": Юшков об энергополитике Европы

Зачем Европа упорно продолжает "рыть себе яму" в энергетической политике, выбирая инструмент санкций? Просчитывают ли в ЕС ущерб собственной экономике или там принимают решения из принципа?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти и другие вопросы с экспертом Финансового университета при правительстве России Игорем Юшковым.

"Они (Страны Европы – прим. ред.) сами создают себе проблемы. Тогда они убеждали энергокомпании, что не надо вкладывать в традиционную энергетику. Только возобновляемую. Спрос восстановился после ковида, а предложение уже не смогло удовлетворить этот спрос", - отметил он.

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