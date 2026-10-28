"Я не дочь своих родителей": Стеша Маликова откровенно рассказала о проблемах с отцом

Стефания Маликова имеет собственный бизнес, активно ведет социальные сети, где делится деталями не только общественной, но и частной жизни. Дочь Дмитрия Маликова регулярно получает шикарные букеты, выходит в свет, путешествует. Особое внимание она уделяет спорту. Стефания много тренируется, следит за питанием, поэтому может похвастаться невероятно стройной, "подсушенной" фигурой.

26-летняя наследница известного артиста живет в свое удовольствие. Однако в новом интервью Стефания призналась, что так было не всегда. Она долгое время переживала из-за мнения общественности о том, что ее успех — заслуга знаменитых родственников, а не личных усилий.

"Мне кажется, что до 23–24 лет моя жизнь была желанием доказать, что я не дочь своих родителей, доказать, что я могу и без них", - призналась Стефания.

Однако со временем она пересмотрела свое отношение к этому. Маликова приняла тот факт, в какой семье родилась, и в результате обрела мир не только с собой, но и с родными. Стефания дала понять, что у нее имелись проблемы в отношениях с отцом, музыкантом, певцом Дмитрием Маликовым, передает Starhit.

Так, в детстве ей не хватало родительского внимания, а отец и вовсе много работал и мотался по гастролям. Стефания призналась, что в детстве его толком и не помнит. Но со временем все изменилось. Ей удалось сблизиться с отцом. Более того, она невероятно рада, что у нее такая благополучная, любящая и крепкая семья.

"Часто в соцсети мне пишут, будто я родилась с золотой ложкой во рту. И это действительно так: я родилась в благополучной семье, меня все любили, я была единственной дочкой, ко мне всегда относились как к принцессе. Но это же классно, это же круто, это сделало меня той, кто я есть сейчас. Очень благодарна за это", - заявила Стефания.

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