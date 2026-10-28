Принц Уильям закатил скандал Кейт Миддлтон: приревновал к известному актеру

В семье принца и принцессы Уэльских все еще кипят страсти. Даже спустя 15 лет после свадьбы Уильям ревнует Кейт. Так, после совместного похода на премьеру фильма "Диггер" наследник престола закатил жене скандал. Уильям приревновал Кейт к голивудской звезде.

Как сообщает RadarOnline, Том Круз буквально потерял голову от принцессы и даже не пытался это скрыть. На премьере актер окружил Кейт вниманием и заботой, он поддерживал Миддлтон за локоть, улыбался и шутил, стараясь завладеть вниманием принцессы.

После мероприятия Том дал ряд интервью, в которых не переставал осыпать будущую королеву комплиментами. "У неё великолепное, просто невероятное чувство юмора. И, конечно, она очень умная, с ней весело. А платье, которое было на ней? Потрясающее!" — рассказывал Круз журналистам.

Затем трижды разведённый исполнитель главной роли в серии фильмов "Миссия невыполнима" с энтузиазмом похвалил Уильяма за то, что принцу удалось жениться на такой красавице. "Да, нужно отдать Уильяму должное. Молодец. Умный выбор", — заявил актер.

Однако такой восторг известного ловеласа не понравился наследнику престола. По словам источников, за кулисами Уильям якобы устроил сцену ревности, когда осознал, сколько внимания привлекают принцесса Кейт и Круз. Миддлтон смогла успокоить мужа, не допустив, чтобы скандал вышел за пределы семьи.

"Том буквально расцветает, когда находится рядом с Кейт. Он считает её красивой, обаятельной и невероятно впечатляющей женщиной. Дело вовсе не в том, что он пытается увести её у Уильяма. Просто она его совершенно очаровала — как, впрочем, и всех остальных", — сообщил человек из окружения Круза.