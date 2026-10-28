Брюссель заговорил про формирование группы для переговоров с Россией

Европейцы не могут договориться о кандидатуре одного переговорщика с Россией, поэтому обсуждается вариант формирования переговорной группы. Об этом рассказал депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер.

Как уточнил политик в интервью "Известиям", опубликованном в среду, 28 октября, "назначение более чем одного переговорщика могло бы лучше отразить многообразие взглядов внутри ЕС".

Сложность представляет собой и статус и содержание мандата на переговоры с Россией. По словам Картхайзера, документ должен быть "достаточно широким, реалистичным и гибким, чтобы обеспечить значимое участие Европы в переговорах". Брюссель мог бы ограничиться поддержкой позиций Украины и/или США, без возможности выдвигать собственные инициативы.

В Кремле между тем подчеркнули, что звонок лидеров Финляндии и Норвегии президенту России Владимиру Путину еще не значит, что европейцев пустили за стол переговоров по украинскому урегулированию. Планируемые в скором времени переговоры в Абу-Даби будут по-прежнему трехсторонними: Россия, Украина, Соединенные Штаты.

Накануне глава норвежского правительства Йонас Гар Стёре рассказал, что телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным содержательным и профессиональным. Стёре подтвердил сохранение больших разногласий с Москвой, однако отметил, что складывается впечатление тщательной подготовки российских властей к возобновлению трехсторонних переговоров по Украине.