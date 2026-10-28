Европейские СМИ обсуждают разговор Путина с лидерами Финляндии и Норвегии

Покровители Украины сокращают финансовую поддержку Киева. США, Великобритания, Канада и Япония в следующем году выделят в 5 раз меньше денег. В Евросоюзе нет единства по этому вопросу. А разговор Владимира Путина с президентом Финляндии и премьером Норвегии и вовсе вбил клин между союзниками, пишет британская пресса. Беседа российского лидера с представителями Старого Света - главная новость в европейских СМИ. В общественном мнении и политических кругах царят противоречия и смятение.

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