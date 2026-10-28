Путин провел переговоры с лидером Ливии и эмиром Катара

Владимир Путин провёл ряд двусторонних встреч на полях саммита Форума стран экспортёров газа. Переговоры закончились накануне поздно вечером.

Так, уже ближе к полуночи в Кремле приняли председателя президентского совета Ливии Мухаммеда Менфи. Владимир Путин обсудил сотрудничество в энергетической сфере и рост товарооборота с президентом Ирана, развитие двусторонних отношений с лидерами Мозамбика и Экваториальной Гвинеи.

Стабильность на мировом энергетическом рынке, а также ситуация на Ближнем Востоке были в центре внимания во время встречи с эмиром Катара.

И сегодня Владимир Путин примет участие в третьем саммите "Россия - Африка". Президент выступит на пленарном заседании, также запланировано почти два десятка двусторонних встреч. В Москву прибыли делегации почти всех стран континента, более 20 из них представлены на высшем уровне. Кроме того, участвуют руководители ведущих региональных организаций континента и около четырёх тысяч предпринимателей. Ожидается подписание солидного пакета межгосударственных соглашений и контрактов.