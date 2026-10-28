Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение 6-летнего Давида

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 6-летнего Давида Гизятова. Его историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать более миллиона шестисот тысяч рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется ещё полтора миллиона.

У мальчика мышечная дистрофия Дюшенна. Болезнь медленно, но неумолимо забирает у ребенка жизнь. Сначала Давид потеряет возможность бегать, играть, а со временем и дышать. Мальчик прошел непростой путь лечения - врачам удалось вывести заболевание в ремиссию. Но чтобы держать под контролем страшную болезнь, требуется специальная поддерживающая терапия, лекарства стоят больше трех миллионов рублей. Семье такую сумму собрать не под силу. Родители Давида просят о помощи.

Мы продолжаем помогать Давиду все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!