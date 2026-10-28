Игорь Бутман отметил на сцене свое 65-летие

Яркий концерт в честь юбилея выдающегося саксофониста и народного артиста России. Игорь Бутман отметил на сцене своё 65-летие.

В Кремлёвском дворце собрались коллеги и друзья музыканта. Совместно с Московским джазовым оркестром под управлением Бутмана выступили звёзды эстрады.

В программу вошли лучшие номера и композиции из различных программ маэстро. Он записал без малого два десятка альбомов, организовал множество фестивалей, в том числе международных, открыл несколько джаз-клубов.

Поздравления направил Владимир Путин, особо отметив вклад артиста в профессиональную подготовку одарённой молодёжи.