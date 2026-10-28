Скульптуры Летнего сада в Петербурге укрывают перед зимним сезоном

Мрамор кажется вечным, но петербургские холода для него — серьёзное испытание: влага проникает в поры камня, а при замерзании расширяется. Могут появиться трещины. Поэтому прежде, чем укрыть фигуры на зиму, их нужно подготовить.

У каждой скульптуры своя история, но сегодня увидеть подлинники под открытым небом уже нельзя. После реконструкции сада оригиналы отправили на хранение в Михайловский замок, а на аллеях установили копии. Исключение — "Ништадский мир". Это единственная подлинная скульптурная группа, оставшаяся в Летнем саду. Её укрывают первой.

Для петербуржцев Летний сад — не просто музей под открытым небом, а место, куда они возвращаются в любое время года. До весны скульптуры останутся в деревянных футлярах. С первыми тёплыми днями их снимут — и мраморные фигуры вновь откроются посетителям Летнего сада.