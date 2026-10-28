Дочь-качок Шукшиной отказалась быть бодибилдершей: "Родственники обрадовались, что я не стану в купальнике и блестящих трусах бегать по сцене"

Хрупкая красавица Анна Шукшина, дочь Марии Шукшиной и внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной, несколько лет назад увлеклась бодибилдингом. Теперь наследницу звездного семейства не узнать.

Однако семья в штыки восприняла новое увлечение Анны. Ей приходилось слышать от родных: "Была хрупкая девушка, а стала каким-то монстром мышечным огромным".

В итоге Шукшина послушалась близких. Однако это касается только профессионального спорта. Анна передумала быть бодибилдершей. Оказалось, профессиональный спорт не для нее.

"Я же тоже готовилась к соревнованиям, но начались проблемы: я лишилась 2,5 кг мышц. Звучит не очень много, но на самом деле это тяжело. И мне тогда это настолько дало по голове — что я теряю здоровье из-за какой-то непонятной цели", - призналась Анна на шоу "Пусть говорят".

В результате с бодибилдингом Шукшина завязала. По ее словам, близкие, узнав об этом, обрадовались и ее поддержали. "Их обрадовало, что я не стану в купальнике и блестящих трусах бегать по сцене", - отметила Шукшина.

Однако она все равно будет заниматься спортом и поддерживать фигуру. А недавно Анна добилась международной награды по жиму лежа. Она не скрывает, что ее великолепная форма и успехи в спорте привлекают к ней новых клиентов, тем самым обеспечивая хороший доход. Кроме того, Шукшина участвует в съемках различных шоу, за что тоже получает гонорар.

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