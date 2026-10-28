В последнее время администрация президента России не получала от европейских лидеров запросов на проведение телефонных разговоров на высшем уровне. Об этом рассказал в среду, 28 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как уточнил пресс-секретарь российского лидера, за исключением президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре, беседу с Владимиром Путиным никто не запрашивал, сообщает ТАСС.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в эфире радио Sputnik, что планы изоляции нашей страны провалились: "Они уже сами ругаются, кто кому позвонил. Это полное фиаско Запада — якобы изоляция России. Это карикатура их политики".

Заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко подтвердил, что политический и экономический вес Евросоюза снижается, хотя европейцы и не желают это признать. По словам дипломата, которые приводит РИА Новости, политики в Европе "почему-то думают, что когда мы будем договариваться об условиях мира на Украине, мы будем спрашивать разрешение у европейцев". Однако мир изменился, "должны прийти политические силы, которые будут осознавать новую реальность".