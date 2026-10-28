Собянин: Новый спортивный комплекс появится в Зябликове

В московском районе Зябликово появится новый спортивный комплекс с тремя бассейнами. Как рассказал Сергей Собянин, его возведут в 2028 году на улице Воронежская.

В новом комплексе будет большой оздоровительный бассейн размером 16 на 25 м, детский и гидромассажный бассейны для комфортного восстановления после тренировок. Для любителей силовых тренировок сделают просторный тренажерный зал. Также будут залы для групповых занятий и других активностей.

Всего на юге столицы с 2011 года построили 22 спортивных объекта.