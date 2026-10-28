Движение "Студенческий список", которое одержало победу на парламентских выборах в Сербии, не планирует участвовать в антироссийских санкциях. С таким заявлением выступил один из основателей движения, академик Сербской академии наук и искусств, профессор химического факультета Белградского государственного университета, доктор Радомир Саичич.

В период президентства Александра Вучича Сербия принципиально отказалась примкнуть к санкционной политике других европейских стран. Поскольку партии экс-главы государства не удалось получить большинство мест в парламенте и мандат на формирование кабмина, возник вопрос о дальнейших действиях новой власти в отношении России.

Саичич сослался на предвыборную программу своего движения, которая четко говорит об отказе вводить рестрикции против России. Сербия испытала санкционное давление на себе и понимает, что такие ограничения не являются решением проблем, в отличие от конструктивного диалога, цитирует академика РИА Новости.

В Кремле ранее выразили надежду на то, что новая политическая сила, которая придет к власти в результате выборов в Сербии, поймет выгодность сотрудничества с Россией, а"ее действия также будут направлены конструктивно на дальнейшее развитие отношений".

Доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Александр Камкин отмечал, что "Студенческий список" – это конгломерат разных движений, поэтому "точно сказать, куда их в итоге потянет, пока сложно".