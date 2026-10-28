Подруга сообщила свежие данные о состоянии Федосеевой-Шукшиной: "Она очень-очень слабенькая"

Врачи спасают Лидию Федосееву-Шукшину в больнице. Ее состояние оставляет желать лучшего.

88-летняя актриса до сих пор находится в реанимации. Юрист Юлия Вербицкая-Линник рассказала о ее самочувствии. По ее словам, медикам удалось стабилизировать состоянии артистки, но ей тяжело разговаривать, когда она в сознании.

"Сейчас ей получше. Но из реанимации, конечно, пока не переводят. Состояние по-прежнему очень тяжелое. Она очень-очень слабенькая. Периодически приходит в сознание. Но не более… Требуется контроль врачей. От аппаратов ее не отключают. Рядом с ней Оля", - сообщила подруга актрисы Starhit.

Улучшение состояния позволило медикам отказаться от препаратов, поддерживающих давление. Но пока врачи не дают семье никаких прогнозов.

Напомним, что год назад Лидия Федосеева-Шукшина перенесла операцию на сердце — ей провели стентирование. Но состояние актрисы удалось стабилизировать ненадолго. В феврале ей стало хуже, она снова начала жаловаться на сильные боли в сердце и одышку. Врачи обнаружили у прославленной актрисы сердечную недостаточность.

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