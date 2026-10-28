Важные сообщения с передовой. Наши бойцы прорвали оборону противника в 20 километрах от Харькова. Идут штурмы в районе села Алисовка. Успехи также на Краматорском и Запорожском направлениях.

Подразделения группировки "Восток" активно наступают на Днепропетровском направлении. После того, как операторы разведывательных БПЛА обнаружили передвижение подразделений ВСУ, на позиции выдвинулись экипажи танков Т-80. Сначала уничтожили разрозненные группы боевиков в лесополосах, а затем перенесли огонь на блиндажи, где укрылся противник. Попытка врага усилить передний край была сорвана.

А на соседнем участке зоны ответственности группировки расчеты орудий "Гиацинт - Б" ударили по пунктам управления гексакоптерами ВСУ. Уничтожены как техника, так и операторы дронов.

А это по вражеским пунктам управления БПЛА работают расчеты РСЗО "Град" 61 бригады морской пехоты группировки "Центр". Также наши позиции в зоне ответственности группировки "Центр" надежно прикрывают расчеты ЗРК "Бук М - 3". Их задача - обнаружение и уничтожение целей на значительном удалении - управляемых авиабомб, реактивных снарядов РСЗО "ХАЙМАРС", крылатых ракет "Сторм шадоу" и "Фламинго". Ну а в ближнем бою - с беспилотниками противника - незаменима работа наших мобильных огневых групп.

Постоянно на страже нашего неба и расчеты ударных дронов-камикадзе войск беспилотных систем. Применяют и способ "свободной охоты", и вылеты по тревоге. Тактику операторов дронов ВСУ наши бойцы изучили досконально.

Боевое дежурство зоне спецоперации несут экипажи истребителей Су-35. Их задача - прикрытие в заданных районах действий вертолетов армейской авиации. Сегодня эта составная часть ВКС России отмечает свое 78-летие.