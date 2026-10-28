Премьер-министр Италии Джорджа Мелони приняла решение отложить передачу Украине нового пакета военной помощи. Об этом сообщают осведомленные источники.

Как уточняет Il Giornale d'Italia, отсрочка продиктована ожиданием результатов парламентских выборов в Соединенных Штатах: президент-республиканец Дональд Трамп открыто налаживает отношения с Москвой и критикует Киев. Его политические соперники, демократы, настроены на сохранение поддержки киевского режима в пику России.

Издание напоминает, что передачу указанного пакета помощи под разными предлогами откладывали уже несколько раз, поэтому нет уверенности в том, что киевский режим получит обещанное после американских выборов в Конгресс.

Ранее утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные союзники киевского режима намеренно задерживают поставки перехватчиков для ракетных комплексов Patriot, в которых остро нуждается украинская система противовоздушной обороны (ПВО). Главарь киевского режима утверждал, что таким образом Запад напрямую помогает России.

Между тем посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский активизировался в медийном поле: утративший легитимность президент Украины почти каждый день дает интервью западным журналистам. Дипломат объяснил это стремлением Зеленского оказать хоть какое-то влияние на отношения с США накануне выборов в Конгресс.