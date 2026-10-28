Пора переобуваться: россиянам напомнили о штрафах за "лысую" резину

Автомобилистам в Москве и Московской области рекомендуется сменить шины на зимние в ближайшие выходные, поскольку среднесуточная температура опустится примерно до пяти градусов. Об этом предупредила в среду, 28 октября, ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Метеоролог подчеркнула, что автовладельцам "уже стоит записываться на шиномонтаж, тем более будет уже 1 ноября".

Тем временем заместитель главы думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев, которого цитирует ТАСС, напомнил: автовладельцы рискуют получить штраф, если глубина протектора зимних шин составляет менее четырех миллиметров.

Как подчеркнул политик, "лысые" покрышки плохо справляются с водой и снежной кашей, сцепление с дорожным полотном резко ухудшается — это повышает риски аварий.

По этой причине закон запрещает ездить по заснеженной или обледеневшей дороге на зимних шинах с толщиной протектора меньше четырех миллиметров. Нарушителю грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

Зампред комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК, автоэксперт Александр Холодов объяснил, почему зимой опасно эксплуатировать летнюю резину. На морозе она становится слишком твердой и тоже не обеспечивает сцепление с дорожным полотном. Специалист уточнил, что рабочая температура для зимних покрышек составляет ноль — минус 20 градусов, а для летних — от нуля до плюс 20 градусов.