Неземной красоты девушка: как выглядит дочь погибшего Пола Уокера

После выхода фильма "Форсаж" обворожительный полицейский с пронзительными глазами Брайан О’Коннер свел с ума миллионы женщин по всеми миру. Сыграл красавчика Пол Уокер.

Роль в "Форсаже" стала главной в жизни артиста. Даже его смерть была похожа на один из эпизодов фильма. Пол погиб 30 ноября 2013 года. Он ехал с другом на Porsche Carrera GT, Уокер сидел на пассажирском месте. В какой-то момент водитель не справился с управлением и снес фонарный столб, автомобиль отбросило в дерево. Porsche загорелся. Спасти пассажира и водителя не удалось. Актеру было всего 40 лет.

У Пола осталась дочь Мэдоу, с мамой короткой он уже давно не жил. Но наследницу Уокер обожал. Даже в тот момент, когда артист узнал, что его подруга беременна и хочет сделать аборт, он уговорил девушку родить ребенка.

Белокурая малышка росла копией папы — голубые большие глазки, та же улыбка. Из-за сильной загруженности на съемках Пол не мог много времени уделять девочке, и до 13 лет она жила с мамой на Гавайях, а когда подросла, переехала к отцу. На момент смерти Уокера Мэдоу было 15 лет. Она тяжело переживала потерю. Тогда девочку окружили заботой коллеги Пола по "Форсажу".

Осенью 2021 года Мэдоу вышла замуж. К алтарю ее вел друг отца Вин Дизель. Увидев фотографии со свадьбы, мир ахнул. Дочь Уокера выросла настоящей красавицей. С тех пор прошло 5 лет, но внешность девушки все еще восхищает поклонников ее отца.



Дочь Уокера перекрасила волосы в черный, что в сочетании с белой кожей дало потрясающий, неземной эффект. Мэдоу работает моделью. А также она основала фонд в память об отце The Paul Walker Foundation, который предлагает гранты студентам, изучающим морскую биологию.