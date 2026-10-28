В России пресекли деятельность подпольных оружейников в 53 регионах

Масштабная операция ФСБ. Правоохранители раскрыли большую сеть подпольных оружейных мастерских в 53-х регионах. Более 100 человек задержаны. Изъят внушительный арсенал. В том числе оружие иностранного производства, а также исторические образцы времён Великой Отечественной. Поддержку сотрудникам ФСБ оказывали специалисты МВД и Росгвардии.

Автоматы Калашникова старых и новых модификаций, пистолеты Макарова, револьверы, снайперские винтовки отечественного и зарубежного производства. Десятки образцов оружия и еще сотни патронов к ним разных калибров. Таким арсеналом можно было бы снабдить взвод солдат. Но только принадлежит все это отнюдь не военной части. Одно из подпольных хранилищ находилось в подвале неприметного дачного домика. Только за последние несколько месяцев сотрудникам ФСБ удалось задержать 126 человек, причастных к незаконному обороту оружия.

"Черные" оружейники занимались нелегальным бизнесом в 53 регионах страны. Не только хранили средства поражения, но еще и модернизировали их под любые задачи. И, конечно, затем продавали в даркнете.

Все задержанные уже рассказали спецслужбам, зачем им нужно было столько оружия, куда собирались продавать его, а главное - кто заказчик этого товара. ФСБ продолжает выявлять такие подпольные хранилища и предупреждает, что незаконный оборот оружия в нашей стране грозит уголовной ответственностью.