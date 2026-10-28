Кто такой новый мужчина Ани Чиповской: расстался с женой, сошелся с Алферовой, оставил ее с новорожденным ребенком

Актеры Аня Чиповская и Никита Бурячек перестали скрывать свои отношения. Влюбленные вместе вышли в свет и целовались перед камерами.

Интересно, что слухи о новом романе известной актрисы стали ходить еще несколько месяцев назад. Говорят, Чиповская и Бурячек начали встречаться год назад. Оба служат в МХТ имени Чехова, играют в одном спектакле.

Журналисты узнали детали личной жизни Никиты, который, к слову, на три года моложе Ани. Как передает Starhit, первую жену Анну Протоковило актер встретил во время учебы в Новосибирском театральном институте. Их отношения дали трещину, когда Бурячек отправился покорять Москву. В 2016 году он поступил в Академию кино Никиты Михалкова. О первом браке актер предпочитает не вспоминать.

Затем артист закрутил роман с малоизвестной актрисой Еленой Алферовой. Три года назад они сыграли свадьбу. В 2025 году Алферова родила Бурячку ребенка. Девочка по имени Ли появилась на свет в Бразилии. Елена, по слухам, даже планировала там остаться жить.

Однако семейная идиллия продлилась недолго. Уже осенью прошлого года Алферова сообщила о разводе. Актриса заявила, что причиной стала измена мужа. В результате она осталась одна с крошечной дочкой на руках.

"Человек выбрал жить с другой женщиной. Как оказалось, он давно сделал свой выбор, еще до появления Ли, поэтому она здесь ни при чем. И вчера мы наконец закрыли этот вопрос. Жизнь — бумеранг, это я не понаслышке знаю", - заявила в соцсети Алферова.

Напомним, что ранее Чиповская оформила развод с актером Дмитрием Ендальцевым. Брак продержался меньше года. При этом отметим, что вместе Чиповская и Ендальцев были порядка шести лет.

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