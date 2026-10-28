В МВД рассказали, кому могут отказать в выдаче загранпаспорта

Россиянину могут отказать в выдаче загранпаспорта, если у него недействителен внутрироссийский паспорт или отсутствуют документы воинского учета. Об этом рассказали в среду, 28 октября, в пресс-службе Министерства внутренних дел России.

Ведомство уточнило, что без загранпаспорта можно остаться, если представленные для оформления документа фотографии не соответствуют установленным требованиям. Не выдадут загранпаспорт и за предоставление недостоверных сведений или ошибки при заполнении заявления.

Веской причиной для отказа в выдаче загранпаспорта является ограничение заявителя в праве выезда за пределы России — это может быть связано с его профессиональной деятельностью или военной службой, с уголовным производством или с уклонением от исполнения решения суда.

Также в МВД напомнили про необходимость заменить загранпаспорт при истечении срока действия, при изменении персональных данных, повреждении, наличии ошибок или опечаток, а также если в документе закончились страницы для проставления виз и штампов, сообщает РИА Новости.

Ранее в Российском союзе туриндустрии заверили, что нет никаких оснований говорить о массовом отказе россиянам в выезде за рубеж из-за фотографий в загранпаспортах. При этом в РСТ напомнили, что оценка действительности документа и принятие решения о пропуске через границу входит в компетенцию государственных органов, а не туроператоров, оформляющих путевки.