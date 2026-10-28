Социальная успешность и активная жизненная позиция: на что ориентирован новый ФГОС для школ

В новом Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) закреплено положение, согласно которому старшая школа должна поощрять и воспитывать в учащихся социальную успешность и активную жизненную позицию.

Как рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов в интервью "Интерфаксу", в новом ФГОС, который начнет действовать в 2027 году, воспитание рассматривается как неотъемлемая часть образовательного процесса. Школа, семья и общество должны действовать в тесном союзе, поддерживая друг друга ради ребенка.

Согласно новому стандарту, в каждой школе будет создана рабочая программа, важнейшим элементом которой будет гражданское воспитание. Оно призвано привить школьникам высокие нравственные идеалы гражданина, помочь осознать свои конституционные права и обязанности, ориентировать на участие в добровольческой и гуманитарной деятельности.

Ранее в Минпросвещения рассказали, что новая школьная программа по обществознанию поможет формировать в детях гражданскую ответственность и взращивать любовь к Родине. Также этот предмет учит школьников разбираться в социальных процессах, понимать законы и принимать обдуманные решения в повседневной жизни.

Между тем депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести регулярное психологическое тестирование для школьников и студентов. Парламентарий сетовал, что механизм психологического и психиатрического мониторинга в учебных заведениях налажен слабо, хотя это помогло бы избежать многих случаев буллинга и насилия.