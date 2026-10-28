Атомный крейсер "Генералиссимус Суворов" запустил межконтинентальную ракету "Булава"

Мощь российской ядерной триады - в действии. Атомный крейсер Тихоокеанского флота "Генералиссимус Суворов" запустил межконтинентальную баллистическую ракету "Булава" в рамках учений в Охотском море.

Кадры утром опубликовало Минобороны. Экипаж получил команду перейти в подводное положение, после чего активировал ракетную установку. Цель находилась на расстоянии более 5 тысяч километров - на полигоне в Архангельской области.

Как подчеркнули в ведомстве, боевые блоки ракеты успешно поразили мишень в расчётное время. "Генералиссимус Суворов" вошёл в состав ВМФ в 22-м году. Атомный крейсер способен нести 16 межконтинентальных баллистических ракет.