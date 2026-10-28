Сделайте в ноябре: как правильно обрезать редкий кустарник в вашем саду и не погубить растение

С каждым днём у дачников уменьшается количество садовых работ. Осталось последнее — осенняя обрезка растений. С удалением старых или сухих побегов у малины, смородины или крыжовника, у опытных огородников вопросов не возникает. Но как готовить к зимовке редкие кустарники, вроде жимолости или лимонника?

Барбарис

Это колючее растение всю осень украшает сад яркой листвой. До наступления заморозков стоит сделать ему санитарную обрезку. Удаляйте больные, сломанные или засохшие побеги до самого основания, не оставляя на ветках даже небольшого пенька. Кроме этого, можно убрать молодую поросль и кривые ветки, если они сильно загущают куст. Омолаживающую и формирующую обрезку лучше проводить для барбариса ранней весной.

Что касается укрытия на зиму, то оно необходимо для молодых растений или не зимостойких сортов. Обязательно утеплите барбарис спанбондом и лапником, если вы посадили его в начале осени. Такие саженцы хуже переносят мороз, поэтому сделайте для кустарника крепкий каркас из проволоки или дерева, а затем оберните его нетканым материалом. Землю под барбарисом стоит замульчировать опилками, соломой или листовым опадом.

Жимолость

Идеальный период для обрезки — короткий промежуток времени между листопадом и устойчивыми заморозками. В это время куст хорошо просматривается и вы легко найдёте лишние ветки. Как и в случае с барбарисом, удалять нужно старые и сухие побеги, а ещё те, что повредили вредители. Режьте их до самого основания, чтобы весной они не выпустили новых отростков. Молодую поросль, растущую вертикально от корня, тоже стоит вырезать. Она не даёт ягод, зато сильно загущает куст. Основные ветви трогать не нужно, как и дополнительно утеплять растение. Единственное, что можно предпринять — это замульчировать приствольный круг.

Лимонник китайский

Старые ветки растения удаляют после листопада. Оставьте 4-5 сильных и молодых побега, а остальные обрежьте до самой земли. Кроме этого, избавьтесь от корневой поросли, которая забирает у кустарника лишнее солнце и не даёт ему как следует проветриваться. Если вашему лимоннику нет трёх лет, обрезать его не нужно.

Некоторые эксперты рекомендуют на зиму снимать лиану с опор и накрывать её лапником. Можете попробовать этот способ, если посадили растение совсем недавно. Взрослая культура хорошо переносит морозы и в утеплении не нуждается. При желании стоит подсыпать перегной или опавшие листья вокруг ствола.

Актинидия

Ещё одна лиана из нашего списка, которую стоит обрезать исключительно в ноябре. Если удалять лишние побеги весной или летом, растение буквально истекает соком из порезов и может погибнуть. В конце осени у актинидии наступает период покоя и останавливается сокодвижение. Поэтому смело беритесь за секатор, как только у растения опали все листья и наступили небольшие заморозки. Правила обрезки простые: удаляйте сухие, больные или повреждённые побеги до второй живой почки, а заодно всю мелочь, что выросла от корня за этот год. Оставшиеся плети формируйте по привычной схеме: веером или горизонтальным способом.

Теплолюбивую актинидию нужно укрывать на зиму. В первую очередь замульчируйте приствольный круг 10-сантиметровым слоем опилок, торфа или перегноя. Взрослую лиану укутайте прямо на шпалере плотным спанбондом или мешковиной. Молодое растение можно отделить от опоры и тщательно накрыть лапником. Делайте укрытие, когда дневная температура опустилась ниже +5 градусов.

Арония

Черноплодная рябина хорошо разрастается летом, поэтому в ноябре наступает пора убирать с растения всё лишнее. Из кроны аронии нужно удалить тонкие, боковые побеги на скелетных ветках и корневую поросль. Если вы увидите отростки, поражённые болезнями, также срезайте их до самого основания. Места срезов обязательно обработайте садовым варом или подходящим магазинным препаратом.

Черноплодная рябина хорошо переносит морозы. Но если в ваших краях зимой температура опускается ниже - 35, а растение достаточно молодое, можно аккуратно пригнуть его к земле и нарыть лапником.