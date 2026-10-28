"Я безумно рада": актриса Екатерина Климова сообщила о свадьбе

Екатерина Климова сообщила, что готовится к свадьбе. В жизни известной актрисы случились большие перемены.

В новом интервью одна из самых привлекательных отечественных актрис объявила, что в скором времени станет тещей. Ее 24-летняя дочь от первого брака Елизавета собралась замуж.

"Она живет отдельно от меня. Не могу сказать, рада я этому или нет, потому что, как ты понимаешь, эмоции меняются каждый день, и я скучаю очень. Но я безумно рада за то, что у нее все хорошо. Она собирается замуж", - рассказала Екатерина Климова с беседе с Натальей Подольской.

Кем является избранник дочери, актриса не стала рассказывать, но дала понять, что одобряет ее выбор. "Я очень рада, что там все серьезно, и нас ждет прекрасное событие. Рада, что моя женская история не повлияла на то, что у дочери все хорошо. Буду рада вдвойне, если дочь и ее молодой человек будут счастливы, будут любить друг друга, уважать и пронесут это чувство длиною в жизнь. Не для меня или кого-то другого, а для себя", - подчеркнула актриса.

Напомним, у Екатерины Климовой четверо детей. Помимо старшей Елизаветы от ювелира Ильи Хорошилова, актриса родила сыновей Матвея и Корнея в браке с актером Игорем Петренко. А еще от артиста Гелы Месхи у Екатерины подрастает дочь Изабелла.

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