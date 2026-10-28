Киев слабо подготовлен к зиме на фоне российских ударов возмездия. Это признал главарь киевского режима Владимир Зеленский.

Как заявил утративший легитимность президент Украины, не в последнюю очередь это произошло потому, что мэр Киева Виталий Кличко не справляется со своими обязанностями. Зеленский признался, что предлагал нескольким людям возглавить киевскую городскую военную администрацию, но желающих не нашлось.

Обвинив Кличко в неспособности подготовить Киев к зиме и решить проблемы города, предводитель режима анонсировал формирование новой структуры в формате "специальный кабинет для Киева", включающий в себя "менеджеров бизнеса, сильных людей". Собрать такой орган поручено премьер-министру Украины, цитируют Зеленского местные средства массовой информации.

The Wall Street Journal подтверждает, что киевлян ожидает самая тяжелая зима за весь период специальной военной операции России. Отключения электричества становятся обычным делом, периодически возникают перебои в водоснабжении. Многие киевляне ищут способы перезимовать в другой местности, некоторые уже уехали.

Украинский политолог Олег Соскин отмечал, что местные власти не справляются с подготовкой к зиме на фоне атак ВС России, чьи сокрушительные удары "приведут к полному коллапсу, когда настанут холода, начнется период снега, дождей и всего прочего".