Глава Минздрава назвал доминирующую причину смерти россиян

В структуре смертности населения России занимают первое место сердечно-сосудистые заболевания. Об этом рассказал в среду, 28 октября, российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Глава Минздрава отметил, что медицина не должна сосредоточиваться исключительно на лечении подобных болезней, но и игнорировать их нежелательно. Как напомнил Мурашко, российские сосудистые центры лечат не только инфаркты и инсульты, но и тромбозы периферических сосудов.

Также политик предупредил, что особую опасность для пациентов-сердечников и обладателей сосудистых заболеваний несет грипп и его осложнения. Глава Минздрава подчеркнул, что сама по себе гриппозная инфекция у таких людей повышает риски острых катастроф более чем в шесть раз, поэтому им особенно важно пройти вакцинацию от гриппа, сообщает ТАСС.

Накануне в Минздраве рассказали, что программа льготного обеспечения лекарствами пациентов, перенесших сердечно-сосудистые катастрофы, позволила снизить случаи повторных инфарктов на 40%. За период действия программы препараты получили уже более 3,4 миллиона человек.

Ранее директор НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова (НМИЦ эндокринологии) Министерства здравоохранения России, академик РАН Наталья Мокрышева перечислила скрытые массовые болезни россиян. Эксперт подчеркивала, что практически половина людей, страдающих такими патологиями, и не подозревают о состоянии своего здоровья.