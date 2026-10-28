Заммэра Горбенко рассказал о развитии спортивных проектов для москвичей

Доступность спортивных занятий в Москве выйдет на новый уровень. Об этом заявил заместитель мэра столицы Александр Горбенко. Особое внимание уделят детско-юношескому направлению. В проектах "Спортивные выходные" и "Мой спортивный район" появятся новые дисциплины, а бесплатные тренировки станут доступны на большем числе территорий.

Кроме того, в Москве будут развивать инфраструктура, которой можно пользоваться круглый год. Зимой такие пространства будут работать как катки, а летом — как универсальные площадки для командных игр. Также в следующем году в столице появятся 11 флагманских лыжных трасс.