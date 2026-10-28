Российские бойцы в ходе специальной военной операции освободили еще два населенных пункта: Бариловка в Сумской области и Алисовка в Харьковской области.

Как уточняет Министерство обороны России в своем официальном "Макс"-канале, отличились подразделения группировки войск "Север".

Ранее глава государства и верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин подчеркивал, что наступление российской армии идет по всей линии фронта, а его темпы возросли. В частности, за последние месяцы была существенно расширена полоса безопасности в приграничных районах.

О текущей ситуации в зоне конфликта на Украине Владимир Путин рассказал в телефонном разговоре лидерам Финляндии и Норвегии. В ответ на попытки западных спонсоров киевского режима Москва неоднократно указывала на реалии на фронте. Также президент России подчеркнул: достижение справедливого долгосрочного мира возможно только при полном и безусловном учете законных интересов нашей страны.