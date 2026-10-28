Вот почему Меган Маркл и принц Гарри спешно покинули Британию, прихватив с собой детей

Герцог и герцогиня Сассекские с детьми спешно покинули Британию. Меган решила взять отпуск и провести время наедине с семьей после ужасающих новостей о ее отце Томасе Маркле. Так актриса пытается справиться с последствиями скандала.

"Она просто очень, очень расстроена. У неё самой маленькие дети. Всё это просто ужасно. Для неё это настоящие эмоциональные американские горки. Она совершенно разбита", — сообщил друг семьи журналу Hello!

Отец герцогини Сассекской, Томас Маркл-старший, оказался в центре масштабного полицейского расследования после того, как его собственный сын, Томас Маркл-младший, заявил, что обнаружил коллекцию изображений сексуального насилия над детьми в бывшем доме отца в городе Себу. Скандал вызвал широкий резонанс во всём мире.

По сообщениям СМИ, "глубоко потрясённая" Меган ещё в прошлом году отправила отцу последнее, крайне жёсткое письмо, когда тот восстанавливался после ампутации ноги. Герцогиня написала Томасу, что знает о его делах, и поклялась, что он никогда не увидит внуков — принца Арчи и принцессу Лилибет.