В Самаре задержали женщину, оставившую двухмесячную дочь на улице

В Самаре задержана местная жительница, которая бросила без присмотра двухмесячную дочь в коляске на уличной площадке для мусора.

Недобросовестной матери предъявлены обвинения по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". А также "Применение насилия в отношении представителя власти". Уже в отделе полиции женщина вела себя агрессивно.

Девочка сейчас находится под наблюдением врачей, угрозы её здоровью нет. Спасли малышку неравнодушные школьники, которые заметили брошенную коляску и позвали на помощь взрослых.