"История одного прогноза": уникальная выставка открылась в Музее Победы

Уникальная выставка открылась сегодня в Музее Победы в Москве. Экспозиция под названием "История одного прогноза" приурочена к 85-летию легендарного Парада 7 ноября на Красной площади.

Посетители могут увидеть карты, приборы, документы, рассказывающие о развитии военной гидрометслужбы.

При подготовке торжественного марша в 1941 году решающую роль сыграла сводка погоды, которую за неделю представили командованию. Метеостанции вокруг столицы были уничтожены, и в условиях нехватки данных специалисты совершили настоящий научный подвиг.

По прогнозу ожидали облачность, что затрудняло полёты вражеской авиации. И руководство страны окончательно приняло решение о проведении парада.