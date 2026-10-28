В Москве стартовал международный фестиваль "Золотая черепаха"

В Москве открылся юбилейный 20-й международный фестиваль "Золотая черепаха". Это крупнейший экологический и просветительский проект, направленный на сохранение дикой природы.

В Центральном выставочном зале "Манеж" можно увидеть более 400 лучших фоторабот - финалистов конкурса. В этом году в нем приняли участие авторы из 114 стран мира.

Отдельный раздел экспозиции посвящён природе Москвы. Посетители могут увидеть всё биоразнообразие мегаполиса: от редких птиц до необычных растений. Самые яркие снимки диких животных оживили с помощью искусственного интеллекта.

Программа фестиваля насчитывает более тысячи событий: это лекции, творческие встречи с фотографами, путешественниками, экологами, а также экологические игры и мастер-классы.