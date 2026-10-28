Молодая жена рассказала о браке с Владимиром Кузьминым: "Деньги и слава показывают истинное лицо человека"

Владимир Кузьмин обрел счастье с молодой супругой Екатериной. Осенью они отметили 25-летие со дня свадьбы.

Интересно, что изначально отношениям Владимира и Екатерины пророчили быстрый конец, мол, разница в возрасте составляет 27 лет, какие у них могут быть точки соприкосновения. Однако влюбленные сумели доказать, что эти разговоры совершенно необоснованны.

В новом интервью Екатерина высказала мнение, что отношения - это труд. "Девушки зачастую более нетерпимы к своим мужчинам, большинство семей живут и, по сути, не знают друг друга. Есть только роли - роль мужа, жены, мамы, дочери. А роли нам как будто должны. Наступает момент, когда нужно по-настоящему познакомиться со своими близкими, и это очень интересно", - высказала мнение супруга Кузьмина.

Первые десять лет влюбленные вообще не расставались. Сейчас они перешли на новый этап, в котором каждый занят своим любимым делом: Владимир занимается музыкой, а Екатерина преподает и консультирует (она семейный психолог. - Прим.ред.). И даже то обстоятельство, что Кузьмин имеет отношение к шоу-бизнесу, на их браке не отражается.

"На мой взгляд, деньги и слава просто показывают истинное лицо человека. Кого-то они действительно развращают, а кого-то облагораживают. Я смотрю на Владимира и понимаю, что с годами он становится все более скромным, добродушным, отзывчивым", - отметила Екатерина.

Владимир Кузьмин считает, что у него нет проблем в браке. "Судя по тому, что у нас в семье особенно нечего разруливать, Катя прекрасный специалист. Я не знаю, о чем они там часами говорят со студентками, но вижу, что они к ней относятся с уважением и доверием. Катя делает добро по призванию, у нее нет никакой материальной выгоды. Она говорит, что зарабатывает хорошую карму и хорошее настроение", - заявил певец "КП".

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