Собянин рассказал о благоустройстве территорий на западе Москвы

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Макс рассказал о благоустройстве территорий на западе города. Так, в этом году в Кунцеве обновили зеленую зону у метро "Молодежная". Привели в порядок дворы в районе Очаково-Матвеевское. А в Дорогомилове обновили квартал на улице 1812 года. Да и коммунальные службы полностью подготовились к зимнему сезону.

Современные качели, горки с безопасным покрытием. На детских площадках Дорогомиловского района от детворы отбоя нет. И родителям есть чем заняться. Благоустройство пяти дворов объединили в один проект. Здесь обновили асфальт и добавили парковочные места. Провода от фонарей спрятали под землю. По-настоящему уютными сделали зоны отдыха.

"Позиционировали зоны таким образом, чтобы в общем доступе была детская площадка - более взрослая, детская площадка для маленьких детей, создали порядка пяти зон тихих отдыха, где люди могут выйти, посидеть, плюс создали порядка десяти качелей, на которых могут кататься дети и взрослые - читать книжки, отдыхать", - рассказал Сергей Золотарёв, глава управы района Дорогомилово.

Спортивные площадки, в том числе с тренажерами, баскетбольную, настольный теннис - вынесли в отдельный сквер. Идти всего три минуты, но зато шумные занятия и компании не беспокоят местных жителей.

Придомовые территории обновили и в других районах западного административного округа столицы. В Кунцеве теперь современная зона у метро "Молодёжная", рядом - многофункциональная площадка и фитнес-зона. В Очаково-Матвеевском появилось специальное место для выгула собак. За поддержание чистоты и красоты обновленных дворов отвечает ГБУ "Жилищник". Для работников построили новую многофункциональную базу на улице Мосфильмовская.

"Производственные базы — ключевой элемент инфраструктуры ГБУ "Жилищник", на них централизованно хранятся материалы и малая техника. Учреждение обслуживает столичные дома, дворы, улицы и парки. Город, в свою очередь, позаботился о сотрудниках "Жилищника" — для них построены административный корпус на 87 человек и спортивная зона на свежем воздухе", - сообщил Собянин.

В общежитии на 87 мест работники могут восстановить силы. А зарядиться энергией - в зоне воркаута на улице. На базе находится три склада техники. Но главное - стратегически правильное расположение объекта.

"Мы полностью создали эту базу с нуля. Данная база располагается в центре района, что отвечает требованиям оперативности и выполнения задач, поставленных перед ГБУ "Жилищник" в целом", - отметил Кирилл Борисов, начальник управления ЖКХ префектуры ЗАО.

База района Солнцево - ещё больше. На её территории расположили ремонтную зону на шесть постов. Она позволяет собственными силами чинить любую специализированную технику в кратчайшие сроки.