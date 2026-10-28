Как в Москве следят за состоянием многовековых дубов

Медосмотр для гиганта! В Москве следят за состоянием самых почтенных своих жителей - многовековых дубов. Сменялись эпохи, а эти стражи никогда не покидали своих постов, гордо и бесстрашно перенося все превратности судьбы и погоды. Но время не щадит и молчаливых хранителей истории. А ведь им есть что рассказать.

Этот красавец-дуб - одна из главных достопримечательностей на Тверском бульваре. Его неслучайно называют Пушкинским. Наверняка видел прогуливающегося поэта. Возраст дерева - 250 лет. Но это не единственный такой дуб-долгожитель - подобные есть в разных усадьбах и парках Москвы. Сад Баумана, Сад Эрмитаж, все они претендуют на звание "самый старый дуб столицы".

В Музее-заповеднике "Коломенское" уверены - самые старые дубы Москвы - растут на их территории. Здесь сохранилась часть древней реликтовой рощи. Возраст деревьев - 600, 800 лет. В общем, видели ещё Дмитрия Донского.

По преданиям, именно он велел заложить здесь - в вотчине своего брата Владимира Серпуховского - дубовую рощу - в честь победы на Куликовом поле. Коломенское со временем стало царской резиденцией. И под сенью этих деревьев гуляли и царь Алексей Михайлович, и юный Петр Первый.

За деревьями-долгожителями в столичных садах и парках, конечно, ухаживают. Подкармливают. Защищают от вредителей. Лечат раны, удаляют засохшие, больные ветви.

В музее-заповеднике "Царицыно" команда инженеров-дендрологов исследует состояние здоровья очередного гиганта. Здесь более 200 дубов старше ста лет. Им периодически требуется "медосмотр". С использованием самой современной аппаратуры.

"На дереве установлен акустический томограф, он позволяет нам сделать исследования - акустическую дефектоскопию - это что-то вроде УЗИ для дерева", - пояснил Вячеслав Борисов, инженер-дендролог.

Томограф в сочетании с резистографом позволяют обнаружить внутри пустоты и другие проблемы со здоровьем дерева. И вовремя отреагировать. Ученые говорят - у дубов нет предельного возраста. Нынешние мировые рекордсмены живут больше полутора тысяч лет. Если условия позволяют.

"Самое главное происходит в почве. Сердце дерева - это его корни. Прямо сейчас под нами распространяется гигантская нейросеть почвенных грибов. Гигант не может выжить без симбиоза с ними. Грибы поставляют воду, минеральные соли, для него это жизненно необходимо", - отметил Александр Смирнов, биохимик, кандидат биологических наук.

И главное - не мешать. Не закатывать в асфальт, не затаптывать. Неслучайно сейчас в парках все деревья-рекордсмены стараются огородить. А приходят к ним часто. С дубами связано много разных преданий, мифов и примет.

В этом году желудей практически нет. Значит - ждём теплую зиму.