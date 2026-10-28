В Москве предупредили об ограничении движения в центре города

Важная информация для автомобилистов. Завтра с самого утра движение транспорта в центре Москвы будет ограничено. Это связано с проведением саммита "Россия - Африка".

С 8 утра нельзя будет проехать по улицам Тверская, Петровка, Моховая, Охотный Ряд, Волхонка, Новая и Старая площади. Большому Москворецкому и Малому Устьинскому мостам. А также Москворецкой, Пречистенской и Кремлевской набережным.

Снимать ограничения будут по мере завершения мероприятия. Водителям рекомендуют заранее строить свой маршрут.