Встреча лидеров России, США и Китая может привести к "перераспределению влияния" в мире, чего очень не хотелось бы киевскому режиму. Об этом заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. Все три стороны подтвердили заинтересованность, а Китай как хозяин саммита уже начал подготовку.

Однако Зеленский заявил, что ему "очень не хочется, чтобы это была "Ялта — 2, 3, 4", когда идет перераспределение влияния" или "не влияния, а мыслей, что можно так перераспределить" (цитата по РИА Новости).

Ранее в Кремле подчеркивали, что Россия никому не навязывает никакое мироустройство. Отношения должны строиться на взаимовыгодной основе и на принципах взаимного уважения. Если состоится встреча лидеров России, США и Китая, никакой речи о "решении судеб мира" на ней идти не может.

При этом заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко уточнял, что на такой встрече будет много тем и вопросов для обсуждения, важных для всех трех государств. В Москве работают над тем, чтобы повестка мероприятия отражала именно такой подход.