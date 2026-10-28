"Гаражную амнистию" в России больше не продлят

Сроки действия "гаражной амнистии" в России больше не будут продлевать. Об этом предупредила в среду, 28 октября, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Речь идет о механизме упрощенного оформления прав на незарегистрированные объекты и земельные участки под ними. Он действует до сентября 2031 года.

Как подчеркнула Матвиенко, россиянам необходимо не затягивать и продемонстрировать "свою ответственность, если они заинтересованы в легализации". Власти, как отметила политик, должны помочь гражданам "разобраться с документами, перечнем, навести порядок" (цитаты по РИА Новости).

Ранее глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отмечал востребованность "гаражной амнистии". Парламентарий сообщал, что за минувшие годы "было огромное количество заявлений, чтобы оформить свои как гаражи, так и земельные участки под ними, и, конечно, этот процесс продолжается".

Заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий пояснял, что без такого механизма россиянам пришлось бы обращаться в суды для легализации участков и гаражей. Это подразумевает уплату госпошлин, расходы на юридическое сопровождение и строительные экспертизы, а также "месяцы хождения по мукам", пишет "Парламентская газета".