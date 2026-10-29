Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Овны
Сегодня полезно напомнить о себе старым друзьям или знакомым, с которыми давно не общались.
Тельцы
Рабочая атмосфера сегодня располагает к сотрудничеству и спокойному обсуждению сложных вопросов.
Близнецы
Интересный курс или давно задуманная поездка могут стать отличным способом разнообразить привычную жизнь.
Раки
Финансовые вопросы сегодня потребуют внимания, особенно если речь идёт о совместных покупках или накоплениях.
Львы
Личная жизнь сегодня может порадовать приятным знакомством или неожиданным знаком внимания.
Девы
Рабочие и домашние обязанности сегодня лучше распределить так, чтобы осталось время на отдых.
Весы
Ретроградная Венера в вашем знаке располагает к возвращению старых идей и экспериментов с внешностью.
Скорпионы
Совместное приготовление ужина или небольшое обновление интерьера станут хорошим поводом провести время с близкими.
Стрельцы
Звонки, переписки и короткие поездки сегодня могут принести интересные новости.
Козероги
Сегодня стоит внимательнее отнестись к дополнительным источникам дохода и новым финансовым предложениям.
Водолеи
Луна в Близнецах добавляет лёгкости в общении и помогает увереннее чувствовать себя перед публикой.
Рыбы
Любимая книга, спокойная музыка или вечер наедине с собой помогут восстановить внутреннее равновесие.