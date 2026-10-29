Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Овны

Сегодня полезно напомнить о себе старым друзьям или знакомым, с которыми давно не общались.

Тельцы

Рабочая атмосфера сегодня располагает к сотрудничеству и спокойному обсуждению сложных вопросов.

Близнецы

Интересный курс или давно задуманная поездка могут стать отличным способом разнообразить привычную жизнь.

Раки

Финансовые вопросы сегодня потребуют внимания, особенно если речь идёт о совместных покупках или накоплениях.

Львы

Личная жизнь сегодня может порадовать приятным знакомством или неожиданным знаком внимания.

Девы

Рабочие и домашние обязанности сегодня лучше распределить так, чтобы осталось время на отдых.

Весы

Ретроградная Венера в вашем знаке располагает к возвращению старых идей и экспериментов с внешностью.

Скорпионы

Совместное приготовление ужина или небольшое обновление интерьера станут хорошим поводом провести время с близкими.

Стрельцы

Звонки, переписки и короткие поездки сегодня могут принести интересные новости.

Козероги

Сегодня стоит внимательнее отнестись к дополнительным источникам дохода и новым финансовым предложениям.

Водолеи

Луна в Близнецах добавляет лёгкости в общении и помогает увереннее чувствовать себя перед публикой.

Рыбы

Любимая книга, спокойная музыка или вечер наедине с собой помогут восстановить внутреннее равновесие.