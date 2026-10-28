Новое видео с Дмитрием Тарасовым шокировало народ

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко многим казались идеальной парой. Вместе они прошли через невероятную волну критики, смогли не только сохранить отношения, но и построить крепкую семью. Супруги воспитывают четверых детей.

Однако после того как футболист и модель приняли участие в шоу "Ставка на любовь", мнение публики о них кардинально изменилось. Дмитрий оказался очень строг с женой, многие рассмотрели в его поведении признаки абьюза. Народ уверен, что Анастасия подстраивается под мужа и старается во всем ему угодить.

Тарасов же не радуется успехам жены на шоу и вообще ни во что ее ни ставит. Так, например, в новом видео, футболист приказал возлюбленной не показывать эмоции. Дмитрий при всех отчитал Анастасию.

"Я не понимаю, что за реакция, объясни. Я сейчас тебя заберу, и мы просто уедем отсюда. Мы с тобой договаривались, что мы здесь не эмоционируем. А ты эмоционируешь", — заявил спортсмен жене, которая, казалось, не знала, куда себя деть.

Многие знаменитости в шоке от такого поведения Тарасова. Они оставляют комментарии в соцсетях, где распространился ролик. "Оля (речь идет об экс-супруге Дмитрия — Ольге Бузовой — прим. ред.), как ты… жила тогда. Глаза на лоб лезут, когда вижу эти нарезки с ним", — написала Инстасамка. "Очень жалко Настю. Даже не думала, что он такой", — отметила звезда "Дома-2" Кристина Черкасова. "Спасибо. Меня вырвало на экран", — ужаснулась Саша Кабаева.