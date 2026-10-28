"Это очень важно": Шепелев высказался о встрече Орловой с сыном Фриске

После смерти Жанны Фриске ее возлюбленный Дмитрий Шепелев забрал себе их сына Платона. Известный ведущий сам воспитывает мальчика и не дает ему видеться ни с крестной матерью, певицей Ольгой Орловой, ни с родственниками со стороны матери.

Ольга Орлова не раз публично обращалась к Дмитрию Шепелеву с просьбой о встрече с крестником. И вот наконец телеведущий на вопрос журналистов о перспективе увидеться наконец Ольге и Платону ответил весьма размыто.

"Мы не ведем эти переговоры публично, все эти переговоры мы ведем один на один, не на камеры. Это очень важно для меня, для Ольги и для той деликатной темы, которую мы обсуждаем. Поэтому, конечно, никаких комментариев на публику нет", - отрезал Дмитрий Шепелев в беседе с Teleprogramma.org.

Также телеведущий рассказал о жизни наследников (после смерти Жанны Фриске шоумен сошелся с Екатериной Тулуповой. - Прим.ред.). Так, Платон увлекается баскетболом, сам выбирает себе одежду и избегает публичности, а младший сын Тихон в восторге от аниме и усердно учит английский язык.

"Он стал сам выбирать себе шмотки. Я думаю, что это главные перемены — и они к лучшему. Я только оплачиваю. Я наслаждаюсь всем, что происходит с моими детьми. Что бы ни выбрали мои дети, в каком бы стиле они ни ходили, они выбрали ходить в кимоно или стать „нефором“, мне окей. Мне комфортно за этим наблюдать, я очень горжусь своими детьми", - сообщил шоумен Super.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>