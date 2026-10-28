В России возобновят программу льготного автокредитования

Министерство промышленности и торговли совместно с Министерством финансов России внесло в правительство предложение возобновить программу льготного автокредитования. Об этом рассказал в среду, 28 октября, первый вице-премьер Денис Мантуров.

Как сообщил политик, которого цитирует РИА Новости, в кабмине эту инициативу поддержали. С 1 декабря 2026 года программа будет возобновлена, однако уже из лимитов 2027 года.

Мантуров подчеркнул, что программа льготного автокредитования станет важным подспорьем и поддержкой как для автопроизводителей, так и водителей.

Годом ранее Министерство промышленности и торговли России включило в программу льготного автокредитования "Семейный автомобиль" семьи не только с тремя, но и с двумя детьми. В ведомстве поясняли, что перезапуск подпрограммы "Семейный автомобиль" в рамках работы программы льготного автокредитования оказался востребован.

Тем временем россиян предупредили о распространении "бабушкиной схемы" на автомобили. Покупая подержанную машину, нужно проявить особую осторожность, если продавец — пенсионер. Нередки случаи, когда такие пожилые люди, получив оплату за транспортное средство, отказываются передать его покупателю, но и деньги не возвращают.